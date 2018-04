Russische drijvende kerncentrale voor het eerst de zee op

De enige drijvende kerncentrale ter wereld is voor het eerst de zee opgegaan. De Russische Akademik Lomonosov is vertrokken uit Sint-Petersburg, waar hij is gebouwd.

Hij wordt door de Oostzee gesleept, om het noordelijkste puntje van Noorwegen heen naar Moermansk, waar de reactoren worden gevuld met kernbrandstof.

De Akademik Lomonosov werd in negen jaar tijd gebouwd en moet in 2019 operationeel zijn voor de kust van Tsjoekotka in het uiterste oosten van Rusland. Daar moet de centrale onder meer energie verstrekken aan afgelegen fabrieken, havensteden en olieplatforms. Hij vervangt dan twee kernreactoren die volgens het Russische kernenergiebedrijf Rosatom technologisch verouderd zijn.

Schrikbarend

Het project wordt zwaar bekritiseerd door milieuactivisten. Greenpeace noemt het een drijvend Tsjernobyl. "Kernreactoren die in de Noordelijke IJszee dobberen, vormen een schrikbarend voor de hand liggende bedreiging voor een fragiele omgeving die al enorm onder druk staat door klimaatverandering", zegt nucleair expert Jan Haverkamp van de milieuclub.