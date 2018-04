Tientallen schilderijen in Frans museum blijken niet echt

Een museum in Zuid-Frankrijk dat is gewijd aan de schilder Étienne Terrus blijkt tientallen werken te hebben tentoongesteld die helemaal niet door Terrus gemaakt zijn. Op enkele werken staan zelfs gebouwen afgebeeld die daar pas na Terrus' dood zijn neergezet.

In het museum in Elne, aan de voet van de Pyreneeën, hangen louter werken van Terrus (1857-1922). Een kunsthistoricus die het museum vorig jaar bezocht had zijn twijfels over de authenticiteit van de werken en lichtte het personeel in.

Het museum schakelde daarop een team van experts in die de collectie nauwkeurig onderzocht. Zij concludeerden dat 82 schilderijen, ongeveer de helft van de museumcollectie, inderdaad niet door Terrus zijn gemaakt.

Ramp

De gehele collectie schilderijen is eigendom van de gemeente Elne, waar Terrus werd geboren en ook overleed. De werken werden aangekocht tussen 1990 en 2010. De valse werken kostten de gemeente bij elkaar zo'n 160.000 euro.

De burgemeester van Elne noemt de ontdekking een ramp. Hij biedt zijn verontschuldigingen aan aan de mensen die het museum hebben bezocht. De gemeente heeft een klacht ingediend tegen degenen die de valse werken hebben gemaakt of verkocht. De politie onderzoekt de zaak.

Matisse

Terrus was een expressionistische kunstenaar die veel landschappen schilderde. Op 17-jarige leeftijd vertrok hij naar Parijs, maar al snel keerde hij weer terug naar Elne. Daar maakte hij veruit zijn meeste werken. Hij was een goede vriend van de bekende schilder Henri Matisse.

Het museum ter ere van Terrus werd in 1994 geopend.