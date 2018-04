Vlaamse minister wil roken in auto met kinderen snel verbieden

Vlaanderen wil roken in een auto waar kinderen in zitten snel verbieden. Minister van Leefmilieu Schauvliege heeft een wetsvoorstel met die strekking af. Naar verwachting zal het Vlaamse parlement er voor de zomer over stemmen, schrijft de Belgische krant De Standaard.

De krant kreeg inzage in het wetsvoorstel, waarin staat dat wie in de auto rookt waar kinderen bij zijn een celstraf van een maand tot een jaar kan krijgen en/of een geldboete van 100 tot 250.000 euro. Ook e-sigaretten vallen onder het verbod.

Minimumleeftijd

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Vlaamse Tweede Kamer, zijn meerdere wetsvoorstellen behandeld die het niet haalden, omdat het verbod gekoppeld werd aan andere maatregelen, zoals de verhoging van de minimumleeftijd voor het kopen van tabak naar 18 jaar. Dat ligt gevoelig bij onder meer de Open VLD, de coalitiegenoot van de CD&V van Schauvliege. In het nieuwe wetsvoorstel wordt het verbod op roken in de auto niet aan andere maatregelen gekoppeld.

De minister wil dat het verbod in het voorjaar van 2019 ingaat. In Walloniƫ is het al verboden om in de auto in het bijzijn van kinderen te roken. Wie dat toch doet, kan een boete van 150 euro krijgen. Ook in sommige Europese landen mag niet in de auto worden gerookt.

In Nederland is het niet verboden om te roken in de auto in het bijzijn van kinderen. In een stelling van het NOS Jeugdjournaal gaf een grote meerderheid van kinderen onlangs aan dit belachelijk te vinden.