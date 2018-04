Zappen langs verdachten: 'telehoren' steeds populairder in de rechtszaal

De reacties van gedetineerden zijn wisselend. De een noemt de videoverbinding onpersoonlijk, de ander is blij met de tijdwinst. "Het is altijd vervelend om lang in een celletje te moeten zitten in de rechtbank of in de bus", zegt een gedetineerde in de PI Zwolle.

"Ik heb meerdere keren vastgezeten en deze methode in januari voor het eerst meegemaakt. Mij beviel het wel, maar ik heb er ook een paar op de afdeling gesproken die zeggen: liever face to face, want dan kun je ook nog je gevoel laten zien."

Moordzaken

Ook rechters zien voor- en nadelen bij de videoverbinding. "Als de techniek goed loopt, betekent het dat je heel snel van de ene verdachte naar een volgende verdachte kunt zappen", zegt de Zwolse rechter Shirin Milani.

Maar telehoren is niet voor alle verdachten geschikt, stelt ze. "Het hangt af van de aard van de zaak of we een persoon het liefst in het echt voor ons zien." Verdachten in moord- en zedenzaken moeten daarom altijd in de zittingszaal verschijnen, net als minderjarige verdachten.

Volgens Manja Hamel van de PI Zwolle zal het niet snel gebeuren dat complete rechtszaken via een videoverbinding worden behandeld. "Het is voor een rechter toch van belang om een verdachte in de ogen te kunnen kijken en daarvoor moet iemand fysiek aanwezig zijn in de rechtszaal."