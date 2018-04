Het was een lange dag voor de echte Oranjefan in Groningen

Voor de echte Oranjefans begint de dag vroeg. De eerste bezoekers zitten om 06.30 uur al op klapstoeltjes en met thermoskannen koffie langs de route waar pas vierenhalf uur later de koninklijke familie langs zal lopen. "De truc is om in een nauwe hoek te gaan zitten, zodat je goed naar twee kanten kunt kijken", zegt een vrouw die haar plaats al veroverd heeft.

Voor anderen is de nacht juist nog niet voorbij. Een paar verdwaalde feestvierders wankelen met doorgelopen schmink van de vorige avond op hun wangen rond. Een jongen vraagt een politieagent waar zijn fiets is gebleven. "Ik had hem hier neergezet." De fiets is voor de veiligheid weggesleept.

Ook in het Noorderplantsoen, waar de vrijmarkt wordt gehouden, is het op dit vroege tijdstip al vechten om een plekje. "Wij waren eigenlijk te laat, heel veel was al bezet", zegt Hilde, die om 06.30 uur op de vrijmarkt aankwam.