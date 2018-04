Pegida-voorman 'Ed de Hollander' veroordeeld in Duitsland

De Nederlander Edwin Wagensveld (50), een van de initiatiefnemers van de anti-islambeweging Pegida, is in Duitsland veroordeeld tot 33 maanden cel. Hij kreeg die straf voor belastingontduiking.

Wagensveld, die in Duitsland 'Ed de Hollander' wordt genoemd, drijft in Duitsland een wapenhandel en een internetshop. In de oorspronkelijke aanklacht stond dat hij 489.000 euro aan inkomsten uit de verkoop van vooral luchtdrukwapens voor de Duitse belasting had verzwegen.

In de rechtszaal zei hij eerst dat daar niets van klopte. Hij zei dat hij een arme sloeber was, zich niet eens een ziektekostenverzekering kon veroorloven en blij was als hij maandelijks zijn huur van 400 euro kon betalen.

Vakantie van 8000 euro

Wagensveld kwam daarvan terug toen de aanklager een overzicht gaf van privé-uitgaven in de afgelopen jaren. Hij had 240.000 euro van Nederlandse rekeningen naar Duitsland overgeboekt en 8000 euro uitgegeven aan een vakantie in Italië. Ook kocht hij maandelijks kleding voor een paar honderd euro.

De Pegida-voorman en zijn advocaat stelden hun verweer bij. Zeker 30 procent van zijn klanten zou rekeningen niet hebben betaald, zonder dat hij daar iets tegen kon doen. Bovendien had de openbaar aanklager het steeds over wapenhandel, terwijl het volgens Wagensveld vooral om speelgoedwapens ging.

De rechter in Beieren veroordeelde hem uiteindelijk voor belastingontduiking ter waarde van 290.000 euro.

Lichamelijk letsel

'Ed de Hollander' was een toonaangevend Pegida-lid van het eerste uur en voerde geregeld het woord op anti-islammanifestaties, ook in Nederland. Hij werd in Duitsland al eerder veroordeeld voor belastingontduiking, maar ook voor illegale wapenhandel en het toebrengen van lichamelijk letsel.

Twee jaar geleden werd Wagensveld in Nederland voor de rechter gedaagd voor het tonen van een hakenkruis tijdens een demonstratie in Amsterdam. De toenmalige burgemeester Van der Laan had dat verboden, maar de kantonrechter oordeelde dat het voorschrift niet rechtsgeldig was en sprak Wagensveld vrij.