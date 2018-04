'Koninginnedag 2003 in Wijhe bijna niet doorgegaan na dreigbrief'

Bijna was de Koninginnedag van 2003 in Wijhe niet doorgegaan, zegt de toenmalige burgemeester van deze plaats. Vanwege een dreigbrief en een schietincident in het nabije Zwolle vroeg het hoofd beveiliging van het Koninklijk Huis zich volgens hem namelijk af, of de situatie wel veilig was.

Burgemeester Bert Hinnen stond er echter op dat het feest gewoon zou doorgaan. "Iedereen stond in de startblokken; vrijwilligers waren al maanden bezig. Het dorp was versierd."

Hij zei dit vanochtend tegen een verslaggever van RTV Oost, die met hem bij de tentoonstelling was over het koninklijk bezoek vijftien jaar geleden.

Even slikken

De beveiliging liet de beslissing over het doorgaan aan Hinnen over. "Ik moest even slikken. Maar antwoordde: jullie zijn de specialisten, maak maar een dreigingsanalyse."

De burgemeester kon geen inschatting van het gevaar maken, de beveiliging ook niet. "Ik zei toen zonder nadenken dat van afgelasten geen sprake kon zijn. Dat konden we niet maken. Het woord terrorisme bestond toen nog niet. Maar ik heb die nacht slecht geslapen."

'Het zou toch niet ...'

Op de dag zelf was de nu 72-jarige Hinnen (PvdA) geen moment in paniek. "Het was wel vrij heavy op dat moment. En ik moet zeggen: je kijkt dan wel zo nu en dan over je schouder: het zou toch niet ... Maar de dag is perfect verlopen."

Koningin Beatrix bezocht eerder die dag Deventer.