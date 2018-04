EU verbiedt gebruik bijengif in de open lucht

EU-lidstaten zijn het eens geworden over een verbod op enkele soorten bijengif. De bestrijdingsmiddelen worden in de landbouw ingezet om gewassen te beschermen, maar vormen een gevaar voor bijen, die noodzakelijk zijn voor de bestuiving van gewassen.

Het gaat om drie meestgebruikte neonicotinoïden, zoals de groep bestrijdingsmiddelen wordt genoemd: imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam. Voor het gebruik van die middelen gelden sinds 2013 al beperkingen, op advies van de Europese voedselveiligheidsorganisatie EFSA.

De afgelopen jaren was er sprake van een alarmerende daling van de bijenpopulatie. Onder meer Greenpeace riep lidstaten daarom op zich uit te spreken voor een verbod op het bijengif. Activistennetwerk Avaaz noemt het besluit van de lidstaten "een baken van hoop voor bijen. Eindelijk luisteren onze regeringen".

Nog wel in kassen

Ook Nederland stemde voor het voorstel van de Europese Commissie, maar bedong wel dat het verbod op de bestrijdingsmiddelen alleen geldt voor gebruik in de buitenlucht, en niet in kassen. Het buitenverbod gaat aan het eind van het jaar in.

Minister Schouten (Landbouw) maakte zich onlangs, net als oud-staatssecretaris Van Dam eerder, sterk voor een verbod. Volgens Schouten vormen de middelen een "gevaar voor de biodiversiteit". Ook Duitsland, Frankrijk en Engeland spraken zich eerder uit voor een verbod.