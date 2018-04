Veel meer gebiedsverboden en gedwongen sluiting in Rotterdam

Rotterdam heeft afgelopen jaar fors meer gebiedsverboden opgelegd. Ook heeft de gemeente meer overlastgevende panden gesloten. Dat was mogelijk door de nieuwe Overlastwet.

De helft van de gebiedsverboden heeft te maken met Oud en Nieuw. Het betreft mensen hebben zich tijdens de jaarwisseling hebben misdragen.

Vorig jaar zijn meer horecapanden gesloten dan het jaar daarvoor, schrijft RTV Rijnmond. In vijftien gevallen was dat na een steek- of schietpartij.