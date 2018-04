Kardinaal Eijk trekt Yad Vashem-aanvraag voor voorganger De Jong in

Betrokkenen bij de aanvraag willen weten of de berichten over de bemoeienis van Felix van de Loo met het proces tegen zijn neef kloppen en, zo ja, of De Jong daarvan op de hoogte is geweest. Ook willen ze weten of de katholieke kerk vaker heeft geprobeerd de bestraffing van katholieke oorlogsmisdadigers te beïnvloeden. Onderzoek daarnaar in archieven van het aartsbisdom zou door het aartsbisdom zelf worden gedwarsboomd.

Het bisdom zegt dat Eijk niet wil dat kardinaal De Jong en Yad Vashem in opspraak raken en dat de aanvraag daarom is ingetrokken. Het aartsbisdom stelt zelf geen onderzoek in. Het sluit niet uit dat de aanvraag opnieuw wordt ingediend als de lucht door onderzoek van anderen is geklaard.