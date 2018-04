Applaus in persruimte Korea: 'Ik wilde professioneel blijven, maar werd emotioneel'

In een groot perscentrum in de gedemilitariseerde zone in Zuid-Korea volgden 3000 journalisten de historische ontmoeting tussen de Noord-Koreaanse president Kim Jong-un en zijn Zuid-Koreaanse collega Moon Jae-in. Correspondent Marieke de Vries zegt dat er een zucht van opluchting door de zaal ging toen de Noord-Koreaanse leider verscheen.

"Mensen hadden zoiets van: Kim Jong-un is toch op komen dagen", zegt De Vries. Het lijkt bijna alsof ze zich zorgen hadden gemaakt dat Kim uiteindelijk toch niet zou opdagen."

Toen Kim en Moon elkaar de hand schudden klonk er zelfs een klein applausje. "Ik wilde me heel erg professioneel opstellen als journaliste", zegt Hee Wi Moon, politiek verslaggever van een grote Zuid-Koreaanse krant. "Maar ik werd er emotioneel van. De leider van Noord-Korea die aan de hand van de Zuid-Koreaanse president de grens overstapt."

Gelachen

Er gingen niet alleen emoties van ontroering en historisch besef door de zaal. Er werd ook gelachen op het moment dat Kim Moon uitnodigde weer de grens met Noord-Korea over te stappen.

"Dat was volkomen onverwacht. Het was niet opgenomen in het programma", zegt Gumhan Song, verslaggeefster bij de nationale zender KBS die de beelden live uitzond. "Dat maakte het zo bijzonder. Dat er ondanks de druk die op de twee leiders ligt er ook ontspannen momenten waren."

Noodles

Gelachen werd er ook toen Kim Jong-un aan de onderhandelingstafel het woord richtte tot Moon Jae-in. "We horen zijn stem niet zo vaak, maar hij klonk wel volwassen". De Noord-Koreaan kreeg de lachers op zijn hand toen hij het over het noodle-gerecht had dat hij speciaal heeft meegenomen om vanavond tijdens het diner te serveren.

Op de vraag of alle dreigementen van de vorige najaar in één klap zijn vergeven en vergeten zegt Song diplomatiek: "Dat ligt in het verleden, we kunnen de geschiedenis alleen maar verfraaien als we vooruit kijken."