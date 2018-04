MIVD bezorgd over verkoop wapensystemen aan risicolanden

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) maakt zich zorgen over zeer geavanceerde wapensystemen die in handen komen van 'risicolanden'. In het verslag over vorig jaar wijst de MIVD erop dat Rusland en China de afgelopen jaren veel moderne systemen hebben verkocht aan landen in het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika. Directeur Eichelsheim benadrukt dat de Nederlandse krijgsmacht tijdens missies met die wapens kan worden geconfronteerd.

De MIVD noemt als voorbeelden van geavanceerde wapensystemen nieuwe Russische strategische ballistische raketten die doelen op langere afstand kunnen aanvallen en Chinese vliegdekschepen .

Minister Bijleveld vindt dat inlichtingen steeds belangrijker worden voor Defensie. "De onrust om ons heen blijft groot. Ook de cyberdreiging en de verspreiding van wapentechnologie baren ons zorgen. Meer dan ooit heeft Nederland goede inlichtingen nodig", zegt ze.