Taakstraf voor apotheker om valse declaraties

De eigenaar van Verenigde Apotheken Limburg (VAL) heeft 180 uur taakstraf gekregen vanwege grootschalig gesjoemel met declaraties. De organisatie moet ook 250.000 euro boete betalen. De zoon van de apotheker stond ook terecht, maar is vrijgesproken.

Volgens de rechtbank zijn bij de apothekersorganisatie 3,6 miljoen valse declaraties opgemaakt. De declaratiesoftware was aangepast, waardoor andere artikelnummers op de facturen stonden dan die van de verstrekte medicijnen. Hierdoor streek VAL, met tientallen vestigingen, meer geld op bij de zorgverzekeraars.

De straf is veel lager dan de 3,5 jaar cel en de 800.000 euro boete die het Openbaar Ministerie had geëist. De officier van justitie schatte de fraude op ruim 17 miljoen euro, maar de rechtbank vond oplichting niet bewezen. Ook is niet duidelijk of zorgverzekeraars schade hebben geleden, en hoeveel dat dan zou zijn, schrijft 1Limburg.

De apotheker en zijn zoon hebben altijd ontkend dat er doelbewust is gefraudeerd.