Luchtmacht krijgt tweede vrouwelijke generaal

De luchtmacht krijgt een tweede vrouwelijke generaal. Op 1 juli wordt de 42-jarige luchtmachtkolonel Elanor Boekholt-O'Sullivan bevorderd tot commodore. Daarna gaat ze aan de slag als commandant van het Defensie Cyber Commando.

Boekholt is nu nog commandant van de vliegbasis Eindhoven, waar ze verantwoordelijk is voor de inzet van strategisch en tactisch luchttransport, tankoperaties en het uitvoeren van kustwachttaken.

Ze begon haar carrière in 1994 als assistent-verkeersleider en werkte daarna onder meer bij de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst MIVD. In 2008 werd ze uitgezonden naar Afghanistan. Ook was ze programmamanager bij de ict-organisatie van defensie. Sinds 2016 is ze commandant van de vliegbasis.

Tweede

Boekholt is de derde vrouwelijke generaal bij defensie. Madeleine Spit ging haar in 2007 voor. Ook zij heeft de rang van commodore.

De allereerste vrouwelijke generaal bij defensie is Leanne van den Hoek. Zij werd in 2005 bevorderd tot brigadegeneraal bij de landmacht.