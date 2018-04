Staking streekvervoer mag maandag en dinsdag doorgaan

De aangekondigde staking in het streekvervoer gaat door. Dat heeft de rechter in Utrecht bepaald in een kort geding. De rechter verwacht nadelige gevolgen en hinder van de acties, maar zegt dat het recht om te staken in dit geval zwaarder weegt.

De werkgevers in het openbaar vervoer, verenigd in de VWOV, eisten in het kort geding een verbod. Ze vinden de staking onrechtmatig. Volgens hen maken de bonden misbruik van het stakingsrecht omdat de cao-onderhandelingen nog gaande zijn. Ook zouden de stakingen maatschappij ontwrichtend zijn, omdat er in de meivakantie veel toeristen zijn.

Volgens de bonden is een staking op dit moment juist goed. Vanwege de vakantie zijn minder mensen aan het werk. Later staken gaat niet omdat dan de examens beginnen.

Plaspauzes en loonsverhoging

De bonden en de werkgevers onderhandelen al sinds oktober vorig jaar over onderwerpen als de werkdruk, plaspauzes en loonsverhoging.

Begin januari werd er ook een dag gestaakt. Vervolgens sloten de onderhandelende partijen een overeenkomst, maar de achterban van de vakbonden wees die vorige week af. De bonden stelden daarop een ultimatum en kondigden vrijwel meteen een nieuwe staking aan.

De werkgevers probeerden die dus met een kort geding te voorkomen, maar vingen bot bij de rechter. Volgens hen zijn de reizigers de dupe van de acties, terwijl dat niet had gehoeven. Zij noemen de staking "buitengewoon zorgelijk" en wijzen op de hoge kosten van de acties.

Volgens FNV en CNV zijn de reizigers juist de dupe van de strakke rijschema's en korte plaspauzes. Volgens de bonden moeten er nu "keiharde afspraken" worden gemaakt in de cao.