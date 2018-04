Akkoord over terugdringen kosten ziekenhuizen

Ziekenhuizen worden in de toekomst kleiner en er moet meer zorg worden geleverd door huisartsen en anderen. Dat is de kern van een akkoord over medisch-specialistische zorg dat minister Bruins heeft gesloten met diverse organisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland.

Doel van het akkoord is "de juiste zorg op de juiste plek te krijgen door de juiste professional op het juiste moment en tegen de juiste prijs" in te zetten.

Bruins zegt dat iemand soms het best is geholpen door een operatie aan zijn knie, maar dat hij soms beter af is met fysiotherapie. "Wij willen de ontwikkeling van duurdere vormen van zorg naar minder dure vormen van zorg op gang brengen."