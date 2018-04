Archieven verwijderen uit voorzorg foto's

Archiefinstellingen hebben uit voorzorg honderdduizenden foto's verwijderd van hun website. Als gevolg van een recente gerechtelijke uitspraak vrezen ze flinke kosten door auteursrechtelijke claims.

Begin deze maand deed de rechter uitspraak in een zaak over 25 ansichtkaarten uit de jaren 40 en 50 die Erfgoed Leiden had gepubliceerd zonder toestemming van de rechthebbende. In het vonnis stond dat de instelling 75 euro per foto moest betalen, plus 12.500 euro aan proceskosten.

De man die de foto's had gemaakt was in 2000 overleden, maar zijn uitgever voerde met succes aan dat de fotograaf in de jaren 80 zijn auteursrecht aan hem had overgedragen.

Erfgoed Leiden was ervan uitgegaan dat het auteursrecht op de foto's was vervallen, aangezien ze meer dan 70 jaar geleden waren gepubliceerd en de fotograaf bij de instelling onbekend was.

Voorzitter Chantal Keijsper van de branchevereniging vindt dat de archieven door deze uitspraak hun werk niet meer naar behoren kunnen doen. Het jarenlange digitaliseringsbeleid wordt daarmee volgens haar tenietgedaan. De branchevereniging steunt Erfgoed Leiden in de beroepszaak die is aangespannen.