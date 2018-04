Drie mannen vast voor forum met naaktfoto's en video's

De politie heeft meer bekendgemaakt over een forum met gestolen naaktfoto's en video's van jonge meisjes en vrouwen, dat gisteren offline is gehaald. De foto's en video's waren gestolen uit de clouds van slachtoffers en werden daarna gedeeld op verborgen plekken op het internet.

Het onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie loopt al ruim een jaar. Inmiddels zijn drie mannen aangehouden. Van twee andere mannen is alleen beeldmateriaal in beslag genomen.

Vrouw deed aangifte

De zaak kwam aan het rollen toen een vrouw in maart vorig jaar ontdekte dat beeldmateriaal uit haar cloud - dat is een externe opslagplek voor digitale gegevens - was gestolen en op het internet was gezet. Ze deed aangifte, waarna het cybercrimeteam van de Amsterdamse politie op het spoor kwam van een 31-jarige man uit Culemborg.

Op de telefoon van deze verdachte stonden grote hoeveelheden beeldmateriaal van het slachtoffer en andere vrouwen. Dat leidde de politie naar een 35-jarige man uit Groningen, bij wie ook veel beeldmateriaal werd aangetroffen.

De twee aangehouden mannen hielden contact met een derde persoon, een 28-jarige man uit Heerlen, die in januari werd opgepakt. Bij hem trof de politie een cryptocontainer aan met beeldmateriaal van vele honderden vrouwen.

Later in het onderzoek stuitte de politie op een 19-jarige man uit Terneuzen en een 26-jarige man uit Geleen. Bij hen is alleen beeldmateriaal in beslag genomen.

Niet goed beveiligd

De gegevens van de man uit Geleen moeten nog worden onderzocht, maar bij de andere vier vond de politie gegevens van grote aantallen vrouwen. Ze hadden toegang gekregen tot de foto's en video's via e-mailboxen, socialmedia-accounts en digitale opslagplekken als clouds. De mannen wisten ze te hacken omdat ze niet goed waren beveiligd.

De verdachten kenden elkaar via een online forum. Ze vroegen elkaar en andere bezoekers daar om hulp bij het krijgen van beelden van bepaalde meisjes. Na het eerste contact trokken de forumbezoekers zich in kleinere besloten groepen terug op verborgen plekken van het internet. Daar werd het gestolen materiaal gedeeld.

Forum offline

Het forum is vandaag offline gehaald door de inbeslagname van een server. Via die server wist RTL Nieuws op 12 april al toegang te krijgen tot de cloud van een Nieuw-Zeelandse server, waar afbeeldingen van meisjes en jonge vrouwen werden gevonden. De Belgische politie heeft dat materiaal en zal het delen met de politie in Nederland.

Ook de in beslag genomen server wordt de komende tijd onderzocht. De politie verwacht dat dat een aantal maanden in beslag zal nemen. Als het onderzoek is afgerond worden de vrouwen van wie de identiteit is achterhaald, persoonlijk geïnformeerd. Vrouwen van wie materiaal is gestolen, kunnen dan ook aangifte doen.