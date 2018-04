Regina leerde duizenden kinderen darten en nu heeft ze een lintje

"Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg." Het is een uitspraak die haar op het lijf geschreven is. Regina is voorzitter van de Rotterdamse Darts Organisatie en heeft ook de Jeugd Dart Federatie opgericht. Want daar ligt haar hart; bij de jeugd. Ze traint en begeleidt iedere zaterdagmiddag een groep kinderen tussen de 6 en 18 jaar. Dat doet ze in een dartcentrum in Ridderkerk. "Bewust niet in de kroeg omdat ik dat niet het goede voorbeeld voor de jeugd vindt."

Ze geeft de jongens, want dat zijn het voornamelijk, advies en een aai over hun bol, maar is ook hard als het moet. "Luie bliksem. Ben je te laat naar bed gegaan? Kom op! 's Avonds een vent, 's ochtends een vent!", zegt ze tegen een jongen die nog wat slaperig tegen een dartbord hangt.