Na 20 jaar weer skelet gevonden in Pompeii

In Pompeii hebben archeologen het skelet gevonden van een kind van zeven à acht jaar. Een dergelijke vondst in Pompeii is in 20 jaar niet gedaan. Het volledige skelet werd ontdekt in het centrale badhuis van de stad, die in 79 na Christus bedolven werd onder as en lava door de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius.

Het kind zocht na de uitbarsting van de vulkaan hoogstwaarschijnlijk zijn toevlucht in het badhuis. Zoals veel anderen kwam het om het leven door het inademen van giftige gassen. In de open lucht vonden mensen de dood door brokken lavasteen en asregens.

De ontdekking van het skelet, waarvan niet vaststaat of het een jongen of een meisje was, komt voor deskundigen als een verrassing. Gedacht werd dat het badhuis al volledig doorzocht was op dergelijke resten.