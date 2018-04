Shell schrijft NAM helemaal af

Shell is boekhoudkundig helemaal klaar met de NAM. De multinational schrijft in het eerste kwartaal 244 miljoen dollar (200 miljoen euro) af op de netto-investeringen in de NAM. Daarmee is de investering in NAM, de gezamenlijke onderneming van Shell en Exxon Mobil, volledig afgeschreven tot nul.

Uit de kwartaalcijfers van het olie- en gasconcern blijkt verder dat het besluit van het kabinet om de gaswinning in het Groningen-gasveld in 2030 terug te brengen naar nul ook betekent dat de bewezen gasreserves kleiner zijn. Shell verkleint de reserve daarom dit jaar met 500 à 650 miljoen vaten.

Winstsprong

De omzet en winst van Shell hebben in het eerste kwartaal een sprong gemaakt dankzij de hogere olie- en gasprijzen en ontwikkelingen in de gasmarkt. De nettowinst nam toe met 67 procent naar 5,9 miljard dollar (4,8 miljard euro).

Door de hogere prijzen is de exploratie en productie van olie en gas (upstream zoals dat heet) een stuk winstgevender. Een jaar geleden leverde deze divisie nog een verlies op van meer dan een half miljard dollar, nu is het goed voor 1,8 miljard winst.

Aan de andere kant leverde de verwerking van olie en gas tot brandstoffen en chemische producten (downstream geheten) 30 procent minder op. De winst in de raffinage en de handel in olieproducten kelderde zelfs van 715 miljoen naar 62 miljoen dollar. Een zwakkere raffinagemarkt en de wisselkoersen spelen een rol.

Gas leverde 2,4 miljard dollar op, 31 procent meer dan een jaar geleden. Shell is in de loop van de jaren meer een gasbedrijf dan een oliebedrijf geworden.