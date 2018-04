Explosie door hevig brandende vuilnisauto in Amsterdam

In een Amsterdamse vuilniswagen is een flinke brand uitgebroken. De brand heeft een explosie veroorzaakt, waardoor ruiten van diverse woningen zijn gesneuveld.

De truck vloog vanochtend in de Kolenkitbuurt in brand. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Diverse getuigen melden dat het vuur spontaan ontstond. De vlammen zijn minstens 5 meter hoog.

De brandweer is bezig met bluswerkzaamheden. De straat is afgesloten door de politie. Vanwege de hevige rookontwikkeling wordt omwonenden aangeraden weg te blijven, schrijven NH en AT5.