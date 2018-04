Milieuvriendelijke diesel in opkomst (maar wel 18 cent duurder)

Dieselbrandstof wordt gezien als smerig, vervuilend en slecht voor het milieu. Steeds meer steden keren zich om die reden ook tegen deze auto's. Maar er is een alternatief voor de fossiele diesel. Blauwe diesel, gemaakt van afvalproducten van de voedingsmiddelenindustrie, zoals oud frituurvet. Biologisch afbreekbaar én het kan in elke dieselmotor worden gebruikt.

Mondjesmaat verschijnen er benzinestations die blauwe diesel verkopen. Was dat al het geval in Zuid-Holland, vanaf nu kan ook de Friese dieselrijder - dat zijn er naar schatting zo'n 60.000 - blauwe diesel tanken.

"De voordelen van blauwe diesel? De besparing op de uitstoot van het schadelijke broeikasgas CO2 is 90 procent ten opzichte gewone diesel. En verder komt er ook veel minder koolstofmonoxide uit de uitlaat", zegt Pieter Zonneveld, verkoopdirecteur van Neste, de producent van de blauwe diesel.

Twee dubbeltjes duurder

Allemaal goed en wel, maar de milieuvriendelijke variant is wel bijna 20 cent duurder per liter dan de fossiele variant. Kost een liter 'vervuilende diesel' momenteel ongeveer 1,25 euro, voor blauwe diesel moet 1,43 euro worden betaald.

"Of dat een probleem wordt? Ik denk het niet. In Finland zien we ook dat consumenten het ervoor over hebben. Dus waarom niet in Nederland? Hier beseffen automobilisten toch ook dat we iets moeten doen tegen de klimaatverandering, willen we op de langere termijn droge voeten houden", aldus Neste vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "Veel particulieren zullen de keuze maken om blauwe diesel te tanken. Ondanks dat prijsverschil."

Milieu Centraal

Milieu Centraal is enthousiast over de nieuwste ontwikkeling. "Blauwe diesel is een stuk beter voor het klimaat vanwege de besparing op de uitstoot van CO2", meent Marie-Claire van den Berg. "Maar er kleven ook nadelen aan. Reststromen zijn er in ons land onvoldoende. Import dreigt dus van bijvoorbeeld oud frituurvet. Dat moet dan ook weer worden vervoerd. Ja, dan vervallen de voordelen natuurlijk."

Bovendien: biodiesel (waartoe blauwe diesel behoort) is volgens de milieuorganisatie niet per definitie duurzaam. "Als het van bijvoorbeeld palmolie wordt gemaakt, werkt het zelfs averechts en is het slechter voor het milieu. Gelukkig gebeurt dat niet veel en wil Europa dat ook gaan verbieden. Als biodiesel wordt gemaakt van koolzaadolie of zonnebloemen in de EU, dan gaat het gaat ten koste van landgebruik voor voedsel. Dat willen we ook liever niet."

Elfwegentocht

In Friesland hebben binnenkort acht tankstations de blauwe diesel. Dat heeft ook te maken met de Elfwegentocht, begin juli. "Dan laten we aan de rest van Nederland zien dat wij hier in Friesland fossielvrij kunnen reizen", zegt Tsjeard Hofstra van de Elfwegentocht. Bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen twee weken zo milieuvriendelijk gaan rijden.

"Waarom de Elfwegentocht? We hebben al 20 jaar geen Elfstedentocht. Die willen we terug. Daarom moeten we klimaatverandering een halt toeroepen. Dat hopen we te bereiken met onder meer dit initiatief."