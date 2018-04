Macron: Trump trekt zich terug uit Iran-deal

De Franse president Emmanuel Macron verwacht dat zijn Amerikaanse collega Trump zich terugtrekt uit de Iran-deal. Macron vreest dat de Verenigde Staten het nucleaire akkoord met Iran zullen verscheuren. Hij baseert zich op de gesprekken die de Fransman de afgelopen dagen had in het Witte Huis tijdens zijn bezoek aan de VS.

Macron voegde eraan toe dat hij niet weet wat Trump 12 mei zal doen wanneer hij uiterlijk moet beslissen of de VS de onder Barack Obama bereikte deal met Iran uit 2015 verlengt. Frankrijk is voor een verlenging van de deal die een groot deel van de economische sancties tegen het land verlicht. In ruil perkt Iran zijn nucleaire programma drastisch in.

Rationele analyse

"Ik weet niet wat de Amerikaanse beslissing zal zijn, maar een rationele analyse van alle uitspraken van president Trump doet me niet geloven dat hij alles zal doen om in de Iraanse nucleaire deal te blijven", vertelde Macron op een persconferentie aan het eind van zijn staatsbezoek.

In diezelfde persconferentie zei de Fransman ook dat hij tegen de "illusie is van nationalisme", waarmee hij volgens Amerikaanse media doelde op Trumps mantra 'America first'.

"We kunnen kiezen voor isolationisme, terugtrekking en nationalisme. Het kan verleidelijk zijn als een tijdelijke remedie tegen onze angsten," zei Macron. "Maar het sluiten van de deur naar de wereld zal de evolutie van de wereld niet stoppen, het zal de angsten van onze burgers niet doven, maar juist aanwakkeren", aldus de Franse president.