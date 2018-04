Buurt baalt van vogelgeluiden tegen poep op auto's

In Helmond proberen drie autohandelaren met luidsprekers te voorkomen dat vogels poepen op hun kostbare eigendommen. Omwonenden zijn er niet blij mee.

Uit de luidsprekers komen geluiden van vogels die in nood verkeren. Door een sensor weet het systeem of er een vogel voorbij vliegt en dan begint het geschreeuw. Het systeem blijft binnen de geluidsnorm, zegt een van de autohandelaren tegen Omroep Brabant.

"Vogelpoep is slecht voor de lak, en wie wil er nou een auto die onder de vogelpoep zit?" zegt hij.

Fatsoenlijk gesprek

Binnen de normen of niet, omwonenden vinden het niks. "Vooral als de wind van daar komt, hebben wij er heel veel last van", zegt een van hen. "Dan kun je ook niet buiten zitten, want je kunt geen fatsoenlijk gesprek met elkaar voeren." Ze zegt dat ze zeker drie keer per uur de vogels in nood hoort langskomen.

De buurt is een petitie begonnen. Die heeft enkele tientallen handtekeningen en een gesprek met de wethouder opgeleverd, maar zonder resultaat. Nu wil de wijkraad in actie komen.

De autohandelaar zegt dat er nog niemand bij hem langs is geweest om te klagen over de vogelgeluiden.