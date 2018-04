Site voor wraakporno uit de lucht gehaald

De Nederlandse politie heeft de 'wraakporno'-website Anon-IB offline gehaald. Op het internationale forum werden expliciete afbeeldingen van vooral vrouwen gedeeld zonder hun goedkeuring. Er zou ook kinderporno tussen staan.

De politie bevestigt dat de website uit de lucht is gehaald, maar wil pas morgen meer details geven. Volgens het AD is Anon-IB geregistreerd op de Seychellen, maar staan de servers in Nederland. Die zou de politie in beslag hebben genomen.

Anon-IB is een begrip in wraakpornokringen. Er stonden tienduizenden afbeeldingen en video's op van exen, gemaakt met een verborgen camera of verkregen door middel van hacks, meldde RTL eerder.

Nederlandse meisjes

Naast buitenlandse meisjes stonden er ook zo'n 400 Nederlandse meisjes op. Het materiaal was gesorteerd op naam en woonplaats, met links naar profielen op sociale media.

"Anon-IB was een kankergezwel op internet, dat nodig verwijderd moest worden", zegt Katelyn Bowden, die een campagne runt tegen wraakporno, tegen technieuwssite Motherboard. Zij zegt blij te zijn met de actie van de Nederlandse politie.