Scholen druk met privacy-wet: mag je nog wel foto's ophangen?

"Voor een goed privacybeleid steek ik graag mijn nek uit", zegt Bart Sonnenberg, directeur van een koepel met scholen in Baarn en Soest. "In het onderwijs zijn we, soms onbewust, bezig met heel veel gegevens van een ander. Het is belangrijk om de spelregels daaraan aan te passen."

Maar dat gaat Sonnenbergs school al snel 10.000 euro kosten, een flink bedrag voor een school. "Vanuit de overheid komt nauwelijks compensatie. Het is toch weer iets dat erbij komt. Terwijl ik me vooral bezig wil houden met het organiseren van goed onderwijs."

Worsteling

"Veel kleine scholen hebben op dit moment moeite het allemaal te regelen", zegt André Poot. Dat herkent de PO-raad. "We snappen dat het moet, maar het is best een worsteling voor scholen", zegt een woordvoerder. "Ze zijn er graag mee aan de slag, maar het zorgt toch voor meer werkdruk. Dat geldt voor de hele samenleving."

Ook ict-jurist Arnoud Engelfriet, die veel bedrijven bijstaat met advies over de privacywet, herkent de worsteling. "Scholen hebben veel vragen", zegt hij. En er is ook nog veel onduidelijk. "Overheidsinstellingen moeten een speciale functionaris hebben die toeziet op de privacy. Maar wat betekent dat voor scholen die wel door de overheid worden gefinancierd, maar een zelfstandig bestuur hebben?"

Oneerlijk?

Voor bedrijven als Google en Facebook is het makkelijker om te voldoen aan de privacywet: hoewel zij elk honderden juristen en technici inhuren om te voldoen aan de privacywet, hebben ze de miljoenen om dat te bekostigen op de plank liggen. Bovendien hebben zij veel meer ervaring met het voldoen aan privacywetgeving, en weten ze ook precies hoe de nieuwe wet in elkaar steekt, ook omdat ze er jaren tegen hebben gelobbyd.

"De wet geldt voor iedereen, dus ook voor scholen", verdedigt AP-voorzitter Wolfsen de wet. "Lesgeven is natuurlijk de hoofdtaak van onderwijsinstellingen, maar daar hoort ook bij dat ze goed omgaan met de privacy van kinderen en hun ouders."

Poot verwacht niet dat zijn eigen school op 25 mei helemaal klaar is, maar dat bezorgt hem geen slapeloze nachten. "Ik denk niet dat we op 26 mei een boete zullen krijgen. We kunnen laten zien dat we goed bezig zijn, en ik ga ervan uit dat de Autoriteit Persoonsgegevens daar op dit moment genoegen mee neemt."

Formeel zijn die scholen dan wel in overtreding, waarschuwt Wolfsen. "Maar we blijven een redelijke toezichthouder. Als er wat gebeurt, kijken we wat er aan de hand is: wil een school het op orde hebben en zijn ze op de goede weg? Daar houden we rekening mee", zegt Wolfsen.