'Luxe merken minder transparant dan grote winkelketens'

Luxe merken zoals Dior, Chanel en Versace zijn het minst transparant over hoe en waar ze hun kleding produceren. Dat zegt Fashion Revolution, een internationale organisatie die zich inzet voor duurzame en eerlijke mode.

Fashion Revolution beoordeelde 150 kledingmerken op openheid over onder meer beleid, lonen en productie. Over het algemeen scoorden luxe merken slechter dan grotere modeketens.

"Dat verwacht je niet", zegt Jos Cozijnsen van Fashion Revolution. "Luxe merken rekenen hogere bedragen voor hun kleding, dus dan verwacht je ook dat er meer besteed wordt aan bijvoorbeeld goede arbeidsomstandigheden."

Maar hij benadrukt wel dat luxe merken niet per se minder duurzaam zijn dan grote modeketens. "Transparant zijn over de productie en arbeidsomstandigheden betekent niet automatisch dat een merk beter is. Het is alleen de allereerste stap naar een beter beleid."

Verbetering

Over de gehele linie is er wel een verbetering zichtbaar: van de bijna honderd merken die zowel in 2017 als 2018 geanalyseerd zijn, is de gemeten transparantie met 5 procentpunt gestegen.

Sportmerken Reebok en Adidas scoorden met 58 procent transparantie net als vorig jaar het hoogst. Daarna volgen merken als Puma, H&M, Gap en Marks & Spencer.

Verder is opvallend dat online retailer Asos een duidelijke vooruitgang geboekt heeft. Asos' openheid over productie, beleid en lonen steeg in een jaar tijd met 18 procentpunt naar 50 procent. Ook het Nederlandse C&A deed het met een groei van 19 procentpunt stukken beter dan het jaar ervoor.

Fashion Revolution zegt blij te zijn met de algehele stijging, maar vindt het nog niet voldoende. "Nu haalt een aantal merken een mager zesje. Uiteindelijk moeten alle merken minimaal een ruime voldoende halen."