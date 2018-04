Wie wil jouw festival nog opbouwen?

Slotboom is niet de enige die last heeft van de krapte op de arbeidsmarkt. "Ik zie in de toekomst en ook dit seizoen al problemen ontstaan", zegt Steve de Caluwé. Zijn bedrijf ondersteunt bij de op- en afbouw van licht en geluid op onder meer Lowlands en Pinkpop.

"Eerder was het genoeg om alleen in Amsterdam en Tilburg mensen te werven. Maar dit jaar zet ik vacatures uit in het hele land", zegt hij. Dat er steeds meer festivals bij komen, maakt het er volgens hem niet makkelijker op. "Mensen hebben het werk voor het uitkiezen."