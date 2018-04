Ganzenfamilie gescheiden bij wandeling op A27

Een rijstrook van de A27 is korte tijd afgesloten geweest vanwege een wandelende ganzenfamilie. Vader en moeder bivakkeerden in de middenberm en de kleintjes op de vluchtstrook.

Medewerkers van de dierenambulance hebben het gezin gevangen en de ganzen naar een veiliger plek gebracht. De weg is inmiddels weer open.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is het niet gek dat ganzen soms per ongeluk op de rijbaan terecht komen. In veel zogenoemde 'oksels' van snelweg, bij op- en afritten, zijn watertjes. Dat zijn vaak de woongebieden van ganzen.