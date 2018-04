Brussel komt met plan van aanpak voor nepnieuws

De Europese Commissie wil de verspreiding van nepnieuws via internet harder aanpakken. Nepnieuws ondermijnt de democratie, zegt Brussel, en daarom komt er een gedragscode voor onder meer Facebook, Google en Twitter.

Ook moeten er lessen op alle scholen komen om kinderen bewust te maken van nepnieuws en er moeten mensen worden aangesteld die feiten checken. Morgen presenteert de Europese Commissie een plan van aanpak.

Uit Europees onderzoek blijkt dat tachtig procent van de jongeren het verschil niet ziet tussen echt nieuws en nepnieuws. En bij de presidentsverkiezingen in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten was een groot deel van de berichten die als nieuws werden gepresenteerd feitelijk onjuist.

Misleidend

Volgens de Europese Commissie is niets doen geen optie, maar EU-diplomaten zijn kritisch. Ze denken dat de politiek in Brussel zich gaat bemoeien met de nieuwsvoorziening, maar dat gaat volgens de Europese Commissie niet gebeuren. Satire en partijpolitieke berichten worden uitgesloten van de maatregel.

Brussel zegt dat alleen informatie wordt aangepakt die aantoonbaar vals of misleidend is en bedoeld is om mensen of de samenleving te schaden.

Ook Nederland is tegen het opstellen van een lijst met namen van bedrijven en organisaties die nepnieuws verspreiden. "Maar veel andere Europese landen zijn er juist voorstander van", zegt Europa-correspondent Thomas Spekschoor.

Laks

De Europese Commissie zegt dat online platforms als Facebook, Google en Twitter te laks zijn met de aanpak van nepnieuws en dat ze daarom met de bedrijven gaat praten.

Het is de bedoeling dat de gedragscode al in juli klaar is. "Maar het is de vraag of het echt gaat helpen, want alles is op basis van vrijwilligheid", zegt Thomas Spekschoor. "Er staan geen maatregelen in het voorstel van de Europese Commissie."