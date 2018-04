Feestje voor de sterrenkunde: 1,6 miljard sterren in kaart gebracht

"De kracht zit in de hoeveelheid sterren die we waarnemen. Als maar één op de miljoen sterren zoiets heeft, dan nog detecteert Gaia er 1500", zegt Jansen. De enorme hoeveelheid sterren die Gaia meet vormen overigens nog steeds maar 1 procent van alle sterren in ons Melkwegstelsel.

Ook ESA kan een feestje vieren, want voor de Europese ruimtevaartorganisatie is de Gaia-missie ook een technologische triomf. Om dit niveau van precisie te bereiken - Gaia zou de groei van een mensenhaar op de maan kunnen meten - moet de satelliet enorm stabiel zijn. "Dat betekent bijvoorbeeld dat de computers altijd ergens mee bezig moeten zijn, zodat ze niet het ene moment minder stroom trekken dan het andere moment, want dat kan al voor afwijkingen zorgen."

Wie de sterren van Gaia driedimensionaal wil zien, kan later vandaag een filmpje 3D via de smartphone bekijken bij ESA. De presentatie van de resultaten van Gaia in Berlijn is om van 11.00 tot 12.30 uur live te volgen via deze stream.