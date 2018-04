Aantal seksshops neemt af, handel verhuist naar online

Saillant detail: aan de achterkant van Erotika (de Verwenwinkel, staat er op een extra bordje) is ook een ingang en die wordt regelmatig gebruikt: "Door mensen die niet gezien willen worden. Dat is ook een beetje de kracht van onze zaak", zegt Geesie.

De mensen kopen van alles: lingerie, speeltjes, duizenden dvd's. "Hier in Drenthe hebben we nog heel veel dvd's. Soms komt er een klant voor 400 euro dvd's kopen. En dildo's en vibrators zijn heel hip. Seksboekjes? Nee, die verkopen we niet meer."

De hele dag volle bak

Eind vorig jaar ging het Duitse Beate Uhse failliet, het bedrijf dat in 1962 de eerste seksshop ter wereld opende. En met de oplages van mannenbladen als Playboy en Penthouse gaat het ook al jaren bergafwaarts. Geen vetpot dus, die ouderwetse seksbusiness.

Opvallend is het dan ook dat keten Miranda uitbreidt. Miranda had al winkels in Zeist en Utrecht en opende deze week het derde filiaal in Eindhoven: '600 vierkante meter shopplezier', staat er op de winkelruit. Daarmee is het de grootste seksshop van Brabant. En er komen er nog meer.

"Er is nog steeds vraag naar deze producten", zegt Peggy Wijnen van Miranda. "In onze winkel in Utrecht is het de hele dag door volle bak. Daarop hopen we natuurlijk ook in Eindhoven. Mensen komen toch vooral voor advies, dat krijg je niet op internet, hè."

Goed contact

Het blijft volgens Wijnen voor veel mensen toch best nog spannend, een bezoek aan een winkel met erotische artikelen. "Wij proberen de mensen snel op hun gemak te stellen. Maar als je ziet hoe wij de producten hier presenteren, is het toch niks om je voor te schamen? Mensen mogen toch wel plezier hebben in de slaapkamer? Daar is volgens mij niets mis mee."

De buren van Miranda in Eindhoven - een speelgoedzaak - moesten wel even slikken toen ze hoorden dat in het lege pand een erotiekzaak zou komen. "Maar we hebben goed contact. We zijn vriendelijk benaderd, zijn bij de opening geweest, het ziet er zeker beter uit dan het jaren geweest is."