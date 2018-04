Voor het eerst meer doden op de fiets dan in de auto

Het aantal verkeersdoden is vorig jaar iets gedaald, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar kwamen er in totaal 613 mensen om in het verkeer, in 2016 waren dat nog 629 mensen.

Opvallend is dat voor het eerst meer fietsers dan automobilisten zijn omgekomen. Het aantal fietsers dat kwam te overlijden is behoorlijk gestegen. Met 206 doden is dat het hoogste aantal in tien jaar.

Ouderen op e-bike

De toename van het aantal elektrische fietsen op de weg heeft daar waarschijnlijk iets mee te maken. Bij ruim een kwart van de dodelijke ongelukken is een fietser op een e-bike het slachtoffer. Daarvan is weer driekwart 65-plusser.

Sowieso zijn ouderen op de fiets vaak betrokken bij dodelijke ongelukken. Twee derde van alle fietsdoden was vorig jaar 65 jaar of ouder. Ook afgezet tegen de bevolkingsomvang is dit een relatief groot aandeel, terwijl ouderen de minste kilometers maken, zegt het CBS.