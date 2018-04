Rechtbank noemt naam hardleerse oplichter in belang van publiek

Een man die vijf jaar lang de NS en andere grote bedrijven heeft opgelicht, moet van de rechtbank dertig maanden de cel in. In het vonnis noemt de rechtbank de 43-jarige man bij naam "om het publiek voor hem te waarschuwen". De man, Sanjay Pershad uit Den Haag, moet ook een schadevergoeding betalen aan zijn slachtoffers.

De man bood zich aan als belastingadviseur of boekhouder bij bedrijven die in de financiƫle problemen zaten. Eenmaal binnen regelde hij toegang tot hun bankrekeningen, administratie en e-mailadressen. Sommige van die bedrijven liet hij op naam zetten van katvangers, zodat hij zelf buiten beeld bleef.

Boeken en NS-passen

Op naam van de bedrijven bestelde hij vervolgens onder meer zeshonderd business cards bij de NS en duizenden boeken bij uitgeverijen. Hij betaalde daar niet voor maar verkocht de zaken online door. Ook maakte hij zelf een reisje naar Parijs met zijn vriendin met zo'n NS-pas.

De man heeft volgens de rechtbank veel bedrijven en mensen grote financiƫle schade toegebracht. Het totale fraudebedrag wordt geschat op meer dan 250.000 euro, schrijft Omroep West.

Ongebruikelijk

De rechtbank benadrukt dat de man geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden en dat het bovendien niet de eerste keer is hij dat zoiets doet. In 2015 en 2004 werd hij ook al veroordeeld voor vergelijkbare zaken. Om mensen voor hem te waarschuwen, is daarom nu zijn naam bekendgemaakt.

Het noemen van de naam van de verdachte in een gerechtelijke uitspraak is niet gebruikelijk. In principe worden de vonnissen geanonimiseerd, maar een rechter kan daar in uitzonderlijke gevallen van afzien.