Praagse restauranteigenaar: 'Nog nooit zo’n agressie gezien'

Het was zaterdag een drukke, warme avond in het centrum van Praag. Het terras van restaurant Polpo zit bomvol, maar een groep jonge Nederlandse mannen weet nog een tafel te vinden. Wat ze niet zien, of niet willen zien, is dat die tafel gereserveerd is. En ze beginnen er ook nog eens hun zelf meegebrachte drank te drinken.

"Eén van onze medewerkers ging naar ze toe om te vragen of ze een andere tafel konden nemen en zei dat ze daar niet hun eigen drank kunnen drinken", zegt Stefan Savi, een van de eigenaren van het restaurant, tegen de NOS. "De mannen reageerden daar heel agressief op. In de meer dan twintig jaar dat dit restaurant bestaat, hebben we nog nooit zoiets meegemaakt."