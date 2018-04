'Achter de schermen vloekte Hillary haar frustratie van zich af'

Toen de race voor het Witte Huis zijn eindpunt naderde, liep de Democratische kandidaat Hillary Clinton bijna over van frustratie en verachting voor haar opponent, Donald Trump. Haar campagneteam begreep dat ze moest ontladen in een afgeschermde omgeving, en zeker niet voor de tv-camera's. Daarom liet het team Hillary's met talloze 'fuckings' gelardeerde tirades geduldig over zich heen komen tijdens de voorbereiding voor tv-debatten met Trump, schrijft Amy Chozick in haar boek Chasing Hillary. De Britse krant The Guardian wist de hand op het nog ongepubliceerde boek te leggen.

Journalist Chozick, die Clinton gedurende tien jaar volgde voor de New York Times, beschrijft hoe Clinton, getergd door het aanhoudende verwijt dat ze niet "authentiek" is, tegen haar campagneteam schreeuwt: "Jullie willen authenticiteit, he? Luister goed!" Vervolgens zet ze in een scheldkannonade Trump neer als een fucking weerzinwekkend individu "dat het niet eens verdient om mee te doen met deze verkiezingsrace".

Generatiekloof

Chozick merkt ook op dat het Clinton-team worstelde met de generatiekloof tussen Hillary en Bill Clinton enerzijds en de jonge garde anderzijds. Dat leverde een constante stroom van aanvaringen op, over zaken als de insteek van de campagnestrategie en hoe Hillary moest reageren op beschuldigingen van seksueel wangedrag van haar echtgenoot.

De 36-jarige campagnemanager Robby Mook beschouwde de twee keer zo oude Bill Clinton, die zich actief met de strategie bemoeide, volgens Chozick als "een reliek, een briljant tacticus uit een voorbije eeuw".

Verder beschrijft ze de enorme woede en teleurstelling in het team toen FBI-directeur Comey elf dagen voor de verkiezingsdatum onthulde dat hij nieuw gevonden e-mails van Hillary liet onderzoeken. En Chozick staat stil bij de eerste reactie van Hillary Clinton, toen die van haar campagnemanager op de verkiezingsavond hoorde dat ze ging verliezen. "Ik wist het. Ik wist dat dit me zou overkomen. Ze hadden me nooit president laten worden."

Chasing Hillary komt vandaag uit in de VS en is vanaf volgende week in Nederland te koop.