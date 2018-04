Europees Parlement wil meer hulp voor Caribische eilanden

De voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, wil dat de Europese Commissie meer steun geeft aan Aruba, Bonaire en Curaçao. De eilanden worden momenteel overspoeld door vluchtelingen uit Venezuela.

Volgens de voorzitter van het parlement kunnen de eilanden het aantal vluchtelingen nauwelijks opvangen. "Het gaat om 10.000 Venezolanen, dat is meer dan tien procent van de bevolking."

Eurocommissaris Stylianides voor Humanitaire Hulp bezocht de afgelopen week vooral de vluchtelingen aan de grens met Colombia. "Dat is belangrijk, maar laten we de vluchtelingen op de Nederlandse eilanden niet vergeten", aldus Tajani.

Europarlementariër Esther de Lange van het CDA is het daarmee eens: "Dit is een zeer belangrijk signaal van de voorzitter van het EP. De economische gevolgen voor onze eilanden zijn enorm, maar ook de instroom van economische migranten zorgt voor extra druk. Europese aandacht en fondsen moeten dus ook gericht zijn op onze eilanden en niet alleen op de buurlanden van Venezuela op het vasteland."

Blokkade

Venezuela is ten prooi gevallen aan een zware economische en politieke crisis. De inflatie is torenhoog, schappen in de supermarkten zijn leeg en er zijn geen medicijnen verkrijgbaar. Veel Venezolanen zoeken hun heil dus in de omringende landen.

De Antillianen voelen de crisis ook aan den lijve door de blokkade die de Venezolaanse president Maduro heeft afgekondigd voor Aruba, Bonaire en Curaçao. Daardoor wordt bijvoorbeeld de drijvende markt in Willemstad, waar veel mensen hun groenten en fruit kopen, nauwelijks meer bevoorraad.