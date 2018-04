Dode bij brand zorginstelling Gorinchem

Bij een brand in een zorginstelling voor lichamelijk gehandicapten in Gorinchem is een bewoner om het leven gekomen. De man woonde in het appartement waar de brand uitbrak. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek daar aan zijn verwondingen.

De brandweer had de korte, maar felle brand redelijk snel onder controle. Tijdens het blussen werd de man in zijn appartement gevonden. In het pand wonen dertien mensen met een lichamelijke beperking. Acht waren er op het moment van de brand thuis.

De zorginstelling, met meerdere appartementen, is ontruimd. Voor de bewoners wordt naar een tijdelijk onderkomen gezocht. Ze kunnen voorlopig niet terug, omdat er eerst moet worden schoongemaakt, meldt RTV Rijnmond.

Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.