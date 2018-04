NPO 3FM had nog nooit zo weinig luisteraars

Radiozender NPO 3FM blijft luisteraars verliezen. In het Nationaal Luister Onderzoek (NLO), dat maandelijks wordt gepubliceerd en dat is gebaseerd op panelonderzoek van het luistergedrag in de afgelopen twee maanden, heeft de zender een marktaandeel van 3,2 procent.

Daarmee is NPO 3FM verdwenen uit de top-10 van best beluisterde zenders. Het station staat nu wat marktaandeel betreft op de twaalfde plaats, vlak achter muziekzender 100% NL, die 3,3 procent laat noteren. Niet eerder luisterden zo weinig mensen naar NPO 3FM.

In dezelfde periode vorig jaar had NPO 3FM nog een marktaandeel van 4,8 procent. Toen luisterden er ruim 1,4 miljoen mensen naar. En vijf jaar geleden had de zender zelfs nog een marktaandeel van ruim 12 procent.