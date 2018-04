Bij een flatwoning in Doetinchem is rond 03.15 uur een explosie geweest. Volgens de politie is er mogelijk iets tegen de woning gegooid of neergelegd. De forensische opsporingsdienst is bezig met onderzoek.

De bewoners raakten niet gewond. Wel is de woning beschadigd. Volgens een verslaggever van Omroep Gelderland hebben de bewoners het aanbod gekregen om de rest van de nacht elders door te brengen, maar hebben ze daar geen gebruik van gemaakt.