Amerikaanse militair ondergaat penis-transplantatie mét balzak

14 uur hadden ze ervoor nodig, maar het is gelukt. Een Amerikaanse militair die in Afghanistan zijn geslachtsdelen was kwijtgeraakt, heeft in een ziekenhuis een donor-penis en scrotum gekregen. Het is voor het eerst dat artsen beide organen hebben weten te transplanteren.

Bij de operatie in het Johns Hopkins-ziekenhuis in Baltimore waren elf chirurgen betrokken. De operatie omvatte onder meer de transplantatie van huid, spieren, pezen, zenuwen, botten en bloedvaten. "We zijn optimistisch dat hij weer zo goed als normaal kan plassen en ook zijn seksuele functies terugkrijgt", zegt de dokter die de operatie leidde.

De verwachting is dat de militair, die anoniem wil blijven, later deze week weer naar huis mag. Overigens is bij de operatie alleen de balzak getransplanteerd en niet de inhoud.

Aan het transplanteren van donorballen hebben artsen zich nog niet gewaagd. Het roept een ethisch dilemma op: stel dat de patiënt kinderen krijgt met het zaad uit donortestikels, wie is dan de vader van het kind?