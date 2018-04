Provincie dreigt met dwangsom Chemours

Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht moet binnen twee maanden stoppen met het lozen van de schadelijke stof PFOA (perfluoroctaanzuur). Doet het bedrijf dat niet, dan dreigt de provincie Zuid-Holland met boetes. Het gaat om 250.000 euro per overtreding.

Het bedrijf heeft al jaren geen vergunning meer voor het lozen van de stof en volgens het bedrijf zelf wordt de stof ook sinds 2013 al niet meer gebruikt. Maar de provincie zegt dat er onlangs toch PFOA werd ontdekt bij een lozing van het afvalwater door Chemours.

RTV Rijnmond meldt dat het afvalwater van Chemours de komende tijd minstens één keer per week gecontroleerd wordt. Elke overtreding wordt beboet met 250.000 euro. Het bedrag kan oplopen tot maximaal 2.500.000 euro.

Schadelijk en kankerverwekkend

PFOA is een chemische stof die gebruikt wordt voor het beschermen van oppervlakten van producten. Het gaat bijvoorbeeld om anti-aanbaklagen en coatings voor kartonnen verpakkingen. De stof is volgens het RIVM schadelijk voor het milieu, veroorzaakt vruchtbaarheidsproblemen en is mogelijk kankerverwekkend.

Chemours is in 2012 overgestapt van PFOA naar GenX. Ook deze stof is volgens het RIVM schadelijk en mogelijk kankerverwekkend.