Generaal Haftar weg uit Libië, opvolging kan bloedige kwestie worden

De kans is groot dat je nooit van hem hebt gehoord, maar toch is Khalifa Haftar een groot man in het politiek verscheurde Libië. En die generaal is nu ziek, doodziek. Althans, dat zijn de geruchten.

De Libische legerleider is overgebracht naar een militair ziekenhuis bij Parijs, maar over zijn toestand houden de woordvoerders van de generaal de lippen stijf op elkaar. In Libië geloven ze in ieder geval niet meer in zijn terugkeer; de strijd om de opvolging van Haftar is al losgebarsten.

En dat betekent mogelijk (nog meer) chaos en geweld in het al zo instabiele land. Want Haftar heeft nu nog het olierijke oosten van het land stevig in handen. Als hij wegvalt, kan een machtsvacuüm ontstaan. Iets waar Libiërs na jaren burgeroorlog niet op zitten te wachten.

Land in oorlog

Sinds de opstand in 2011 tegen dictator Muamar Kadhafi, is Libië het toneel van geweld van verschillende groeperingen die naar de macht hengelen. Door de 42 jaar lange alleenheerschappij van Kadhafi ontbraken alle basisvormen voor een staat. Politieke partijen, maatschappelijke organisaties; het land had geen idee hoe een democratie werkte. Verkiezingen konden daar weinig aan veranderen.

Zeven jaar later is Libië nog altijd in oorlog, de macht versplinterd. De ogen zijn vooral gericht op de twee grote spelers: de premier Fayez Serraj van de eenheidsregering en zijn rivaal uit het oosten, generaal Khalifa Haftar. Hij is de bevelhebber van het Libische Nationale Leger en wist een lappendeken aan strijdende dorpen, stammen en milities onder zich te verenigen.

"Haftar werd buitenspel gezet tijdens de vredesonderhandelingen die de Verenigde Naties twee jaar terug organiseerden", zegt Libië-kenner Gerbert van der Aa. "En dat heeft de generaal nooit geaccepteerd. Hij is buiten dat akkoord om aan zijn machtspositie gaan werken en daarin bleek hij bijzonder succesvol."