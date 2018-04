Werken onder hoogspanning: Tennet heeft de primeur

In Dedemsvaart in Overijssel is Netbeheerder Tennet vandaag voor het eerst begonnen met werkzaamheden aan hoogspanningsmasten, terwijl de stroom op de kabels blijft staan. Normaal moet de stroom eraf omdat het in Nederland niet is toegestaan om op deze manier te werken, maar op verzoek van de netbeheerder heeft de Inspectie SZW een ontheffing verleend.

Dat heeft er mee te maken dat Dedemsvaart een lastige plek is voor onderhoud. De stroom kan er niet omgeleid worden en dus zou het hele dorp zonder elektriciteit zitten als er op de normale manier gewerkt wordt.

De onderhoudswerkzaamheden aan de masten duren waarschijnlijk een maand. Voor de klus in Dedemsvaart zijn mensen ingehuurd van het Franse bedrijf RTE. Zij halen de stroomkabels met behulp van een kraan van een mast af. Als die geverfd is, worden de kabels weer terughangen.

Geen schok dankzij geïsoleerd platform

De nieuwe manier van werken is niet gevaarlijk, zegt een woordvoerder tegen RTV Oost. "Je kunt op deze manier geen schok krijgen, zelfs niet als je de kabels vastpakt, omdat de monteurs werken vanaf een vrijstaand platform dat volledig is geïsoleerd."

Tennet beweert zelfs dat het veiliger is dan de traditionele werkwijze omdat er veel strenge regels en voorschriften zijn voor het werken onder hoogspanning. Het bedrijf hoopt dan ook dat de proef ervoor zorgt dat het in de toekomst vaker toegestaan wordt. In de landen om ons heen wordt ook al op deze manier gewerkt.