Meer dan tien jaar bij dezelfde baas, hoe doe je dat?

Al bijna achttien jaar werkt de goedlachse Sannie van Ginkel (56) als toiletjuffrouw bij muziekcentrum Tivoli in Utrecht. Ze ziet bezoekers die twaalf jaar geleden als student kwamen, nu met hun kinderen. "Het is nog altijd even leuk als in het begin. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Dat komt omdat het niet eenzijdig is. Iedere avond is anders."

Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam vandaag met het nieuws dat een op de drie Nederlanders langer dan tien jaar bij dezelfde baas werkt. "De bezoekers zeggen dat het vertrouwd voelt om mij te zien en dat het raar zou zijn als ik er niet meer ben. Ik ben schijnbaar onmisbaar geworden na al die jaren", zegt ze met een schaterlach.