Afsluitdijk komende vier jaar ingrijpend vernieuwd

De Afsluitdijk wordt de komende vier jaar uitgebreid gerenoveerd. De waterkering wordt onder meer bekleed met 75.000 betonblokken, die zo'n 6500 kilo per stuk wegen. Het project kost alles bij elkaar zo'n 550 miljoen euro.

Het is voor het eerst in 85 jaar dat de Afsluitdijk ingrijpend wordt vernieuwd. "Elke zes jaar voeren we een soort apk uit voor dijken en een aantal jaar geleden bleek dat de dijk niet sterk genoeg is", zegt projectmanager Joost van de Beek van Rijkswaterstaat.

Stormvloedkeringen en sterkere sluizen

Na de renovatie moet de Afsluitdijk tot 2050 bestand zijn tegen de stijgende zeespiegel en zware stormen. Om dat te bereiken worden de sluizen versterkt, komen er nieuwe stormvloedkeringen en worden er grote gemalen gebouwd om water uit het IJsselmeer te kunnen afvoeren.

Om de betonblokken voor de Afsluitdijk te maken, komt in Harlingen een speciale fabriek te staan.

Verkeershinder

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in 2022 zijn afgerond. Dat is vrij snel, erkent projectmanager Van de Beek. "De komende vier jaar wordt er dus heel hard aan de dijk gewerkt."

De Afsluitdijk gaat niet helemaal dicht voor de werkzaamheden, maar automobilisten moeten wel rekening houden met verkeershinder. Tot 2022 zal in totaal ruim twee jaar in beide richtingen maar één rijstrook open zijn. Wanneer de wegdelen dichtgaan, wordt later bekendgemaakt.