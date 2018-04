Kuzu tijdelijk weg als fractievoorzitter Denk

Tunahan Kuzu treedt tijdelijk terug als fractievoorzitter van Denk. Hij wil zich de komende maanden richten op het ontwikkelen van de raadsfracties. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kwam de partij in dertien plaatsen voor het eerst in de raad.

Farid Azarkan gaat de driemansfractie in de Tweede Kamer voorlopig leiden. Het andere Kamerlid, Selcük Özturk, is ook voorzitter en gaat zich focussen op de uitbouw van de partij. Samen met het bestuur gaat hij nieuwe kandidaten scouten voor de Europese verkiezingen volgend jaar.

Volgens Denk gaat het om een tijdelijke aanpassing van taken, ingegeven door de groei die Denk heeft gemaakt. Kuzu blijft wel politiek leider. Omdat hij de nieuwe raadsleden van de partij ook gaat coachen zal hij vaker het land ingaan. Om die reden neemt Azarkan het fractievoorzitterschap tot september over, schrijft Denk in een persbericht.

Kuzu werd zelf op 21 maart met voorkeursstemmen gekozen in de Rotterdamse raad, maar hij heeft al gezegd dat hij zijn zetel daar op korte termijn weer terug zal geven.