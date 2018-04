Gordon wint kort geding: ex mag relatie niet ontkennen

Gordon heeft een kort geding gewonnen van zijn ex. Kevin B. mag de relatie met de zanger niet ontkennen. Volgens de rechter was er wel degelijk sprake van een "affectieve en seksuele relatie" tussen de twee. B. ontkende dit en eiste een contact- en publicatieverbod.

Dat heeft B. niet gekregen: Gordon is door de rechter in het gelijk gesteld. Na het bekijken van de duizenden WhatsApp-berichten tussen het tweetal heeft de rechter vastgesteld dat de relatie "geen fake nieuws" was.

"Op verschillende momenten sturen de mannen elkaar berichten over, kort gezegd, hun intiem samenzijn. Daarnaast blijkt uit de berichten dat zowel de man uit Almere als Gordon uitvoerig stilstaan bij, en zich ook verheugen op, het moment waarop zij zes maanden samen zijn.", is te lezen in het vonnis.

B. mag de affectieve en seksuele relatie niet meer ontkennen. Per overtreding moet er een dwangsom van 5000 euro betaald worden. Volgens de rechter is een contact- en publicatieverbod niet nodig, omdat de twee mannen na 3 maart geen contact meer hebben gehad en Gordon alle foto's van social media heeft verwijderd.

De rechter gaf na de eerste zittingsdag al nadrukkelijk het advies om tot een schikking te komen. Als gevolg van een vonnis zou intieme correspondentie van het tweetal op straat komen liggen. Dat is nu gebeurd: de WhatsApp-berichten, e-mails en sms'jes zijn te lezen in het vonnis.