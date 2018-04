Man krijgt boete voor veelbekeken filmpje over 'nazistische mopshond'

Een man uit Schotland is veroordeeld omdat hij een filmpje online plaatste waarin zijn hond een nazi-groet uitbrengt. De 30-jarige Mark Meechan kreeg een boete van 800 pond, omgerekend ruim 900 euro.

De video die Meechan van zijn mopshond maakte, was een hit op het internet. In het filmpje reageert de hond op nazistische teksten als "gas the Jews". Ook bekijkt het dier beelden over nazi-Duitsland en doet het zijn poot omhoog als Meechan "Sieg Heil" zegt.

In het filmpje zegt Meechan dat de beelden niet racistisch zijn bedoeld. Ook in de rechtbank voerde hij aan dat de video als grap was bedoeld. De rechter ging daar niet in mee en noemde het materiaal "zeer beledigend" en "antisemitisch en racistisch".

Vriendin plagen

Meechan trainde de mopshond zodat die reageert op bepaalde zinnen. Hij deed dat naar eigen zeggen om zijn vriendin te plagen. Na het vonnis zei hij dat deze uitspraak een gevaarlijk precedent zet en de vrijheid van meningsuiting inperkt. Maar volgens de rechter kent de vrijheid van meningsuiting in ieder democratisch land bepaalde grenzen.

Bij de zitting waren tientallen mensen aanwezig die Meechan steunden. Onder hen was ook Tommy Robinson, de leider van de extreemrechtse beweging English Defence League.